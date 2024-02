Palazzo Doglio: stile ed eleganza per le feste e gli eventi più esclusivi

Palazzo Doglio, come confermato dal titolo di “Miglior hotel d’Italia” ricevuto di recente per la terza volta consecutiva, è riuscito a distinguersi in pochissimi anni come tappa imperdibile nel panorama cittadino grazie alla sua ricca offerta di servizi che normalmente non ci si aspetta di trovare in un city hotel.

Non tutti ancora sanno però che Palazzo Doglio è anche la location ideale per accogliere feste ed eventi privati. Nel cuore di Cagliari, la struttura offre uno scenario unico e affascinante per celebrare i momenti speciali, trasformandoli in esperienze straordinarie e indimenticabili. Che si tratti di un compleanno, di una festa di laurea, un evento a tema o un matrimonio, ogni angolo della struttura può essere completamente personalizzato per creare l’atmosfera desiderata.

Gli spazi disponibili sono numerosi e la scelta dipende dal numero di partecipanti e dalla tipologia di evento: il Teatro per eventi di grandi dimensioni, le sale più intime che si sviluppano attorno al Teatro stesso e all’interno dell’Hotel, la suggestiva Corte e il nuovo Giardino d’Inverno. Quest’ultimo, recentemente realizzato, è caratterizzato da un design raffinato e un’atmosfera unica, grazie al suo elegante giardino verticale.

Il supporto di un team dedicato, disponibile per organizzare e coordinare ogni dettaglio, dall’offerta culinaria, all’allestimento all’intrattenimento, rappresenta inoltre un valore aggiunto fondamentale.

Per coloro che desiderano maggiori informazioni e concordare una visita, il team di Palazzo Doglio è a disposizione al numero 070 64640 o tramite email scrivendo a [email protected]