Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Palazzo Doglio dà il benvenuto alla Primavera con lo Spring Flower Party!

Mercoledì 24 aprile 2024

Palazzo Doglio apre le sue porte per celebrare l’arrivo della Primavera con un evento che si preannuncia imperdibile: lo Spring Flower Party! In programma per mercoledì 24 aprile, dalle 19:30 alle 22:30, questa serata esclusiva promette di trasformare la corte del Palazzo in un vivace giardino primaverile, ricco di colori e di una frizzante atmosfera.

Un’occasione unica per deliziare il palato con le prelibatezze street food curate dai rinomati ristoranti della corte, mentre gli ospiti saranno accompagnati dalla coinvolgente musica live del Riccardo Mannai Quartet e il dj set di Laddo. Sarà una serata all’insegna della convivialità e dell’allegria, dove ogni angolo della corte si riempirà di energia e vitalità.

Per coloro che desiderano aggiungere un tocco di raffinatezza al proprio look, sarà disponibile un corner dedicato a rapide acconciature e trucco a tema, curato dai talentuosi parrucchieri di Sexy in the City. Un momento di relax e bellezza per prepararsi ad una serata indimenticabile, all’insegna della primavera e del buon gusto.

E per immergersi completamente nell’atmosfera è richiesto un dress code floreale! Sia che optiate per un motivo floreale o un accessorio a tema primaverile, l’importante è aggiungere un tocco di freschezza e allegria al vostro outfit.

L’ingresso alla serata sarà gratuito per tutti gli ospiti. Lo Spring Flower Party segna l’inizio di una serie di eventi straordinari che renderanno la corte di Palazzo Doglio la destinazione ideale per vivere serate all’insegna del relax, della musica, della cultura e del buon cibo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 070 646 4154 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]