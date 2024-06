Paga 6500 euro per un’auto vista solo in foto a Cagliari: “Così ho perso i soldi di un’eredità”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cercava un’auto nuova, è incappata in una truffa online dove il protagonista, stando anche alla denuncia fatta alla polizia, è un volto noto per le truffe a Cagliari e provincia, proprio nella vendita di auto che non esistono. Meglio, che esistono solo in concessionarie, ignote, di altre regioni. Fabiana Pisano oggi ha 51 anni, quando è rimasta truffata ne aveva due in meno. Era maggio 2022: “Uno scambio rapido di messaggi online, poi ci siamo sentiti al telefono. Mi ha rassicurata perchè, su Facebook, avevamo vari amici in comune”. L’offerta sembrava allettante, auto nuova senza nemmeno un graffio a 6500 euro: “Tutti soldi che gli ho bonificato, si trattava di quelli di un’eredità. Li ho persi tutti”, dice, arrivando al sodo, la donna. Sì, perchè dopo un fitto scambio di messaggi, con le solite promesse di restituire la cifra con un altro bonifico, il finto venditore di macchine è sparito nel nulla. E la cinquantunenne è rimasta con, tra le mani, solo la denuncia fatta ala questura di Cagliari.

Le immagini che mi ha spedito sul cellulare erano di una Lancia Y venduta in Toscana, in una concessionaria che nulla ha a che fare con la Sardegna. Nell’autunno del 2022 avevo anche fatto un riconoscimento fotografico del tizio, sempre dalla polizia. Mi è stato detto che avevano ricevuto anche altre denunce, sempre per truffa. A distanza di due anni, però, non ho più saputo nulla di nulla. Non ho l’auto, non ho più i miei soldi e quel truffatore, probabilmente, è impegnato a spennare altri cittadini onesti. Per questo dico a tutti, ma proprio a tutti, di stare attenti e di non fare il mio stesso errore”.