Paesaggio spettrale ad Arborea, i viali alberati attaccati dal lepidottero Lymantria dispar

Impossibile non ammirare le strade che si ramificano in tutta la zona del luogo, immerse nel verde e ombreggiate dalle alte piante che da sempre dimorano nel territorio. Ma da qualche tempo il territorio di Arborea è stato purtroppo interessato da un attacco del lepidottero Lymantria dispar che ha colpito una vasta area del paese defogliando numerosi filari di eucalipti. Il lepidottero, che si è mostrato particolarmente aggressivo nel corso delle ultime settimane del 2023, è noto per i danni causati alle sughere “anche se sono stati registrati questi insoliti attacchi anche su Eucalipto proprio qui ad Arborea.

La situazione è monitorata dagli esperti del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari che hanno effettuato nelle scorse settimane diversi sopralluoghi insieme ai rappresentanti della Laore, della Cooperativa Produttori e all’Assessore Gianni Sardo del Comune di Arborea”.

Tante le segnalazioni dei cittadini che si aggiungono ai rilevamenti effettuati dagli agenti del Corpo Forestale della stazione di Marrubiu.