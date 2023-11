Padre e figlio in caserma, il prof preso a testate nella scuola di Arbus li ha denunciati

Sono in caserma per essere interrogati dai carabinieri il ragazzino di 16 anni che frequenta l’istituto alberghiero di Arbus e il padre che ha preso a testate in faccia il prof fino a mandarlo in ospedale dopo un rimprovero al ragazzo, che frequenta la prima e che dopo essere stato rimproverato ha chiamato suo padre. Nel corridoio, lo scontro con il prof, prima verbale e poi fisico, con tanto di testate in faccia che hanno spedito l’insegnante in ospedale con prognosi di 15 giorni.

I due in caserma sono assistiti da un avvocat. Ma la famiglia racconta un’altra versione di fatti, addossando le responsabilità all’insegnante che avrebbe avuto un atteggiamento quasi persecutorio nei confronti del ragazzo, accusandolo di frequentare la scuola solo perché non sapeva dove altro andare. Alla fine, sempre secondo la famiglia, il ragazzino esasperato ha chiamato il padre per avere giustizia.

Saranno ora gli inquirenti a dover accertare le responsabilità e capire come davvero sono andate le cose.