Padel – FIP PLATINUM Sardegna, ecco i tabelloni: martedì parte il main draw, i grandi big a Cagliari

L’attesa è finita. Con il sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile si è ufficialmente aperto il FIP Platinum Sardegna, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con il Patrocinio del Comune di Cagliari. Oggi è il giorno del primo turno di qualificazioni ma già centinaia di persone – complice anche la splendida domenica di sole – si sono alternate sulle tribune del TC Cagliari. Domani (lunedì 2 ottobre) si giocheranno invece il secondo e il terzo turno di qualificazione che decreteranno le quattro coppie che andranno a unirsi alle 24 già ammesse al main draw, al via tra martedì 3 e mercoledì 4 con gli incontri del primo turno. Le prime quattro del seeding, invece, debutteranno direttamente giovedì negli ottavi di finale. Fede Chingotto e Mike Yanguas (1) affronteranno Javier Barahona e Javier Garcia o una coppia qualificata; nella parte alta del tabellone anche Maxi Sanchez e Luciano Capra (3), che aspettano Bautista/Munoz o Sanchez/Valdes. Nella parte bassa, Momo Gonzalez e Javier Garrido (2) trovano Marcos/Rodriguez Martinez o Fernandez/Cardona mentre Nieto/Rico (4) affronteranno Lijo/Alonso o gli italo-argentini Suescun e Dominguez.

Tra le donne, Tamara Icardo e Maria Virginia Riera (1) accedono direttamente al secondo turno (stessa formula del maschile, 4 bye, 4 qualificate che raggiungeranno le altre 20 coppie): esordio contro Manquillo/Vano o una qualificata. Le italiane Marchetti/Pappacena incontreranno Arellano Navarro/Piltcher; l’oro ai Giochi Europei di Cracovia Carolina Orsi (in coppia proprio con Marchetti) e Carla Mesa Salazar se la vedranno invece contro Borrero/Sharifova. L’evento – a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente – fa parte del CUPRA FIP Tour, il più importante circuito internazionale di padel, punto di riferimento dei giocatori e delle Federazioni nazionali di cinque continenti, con oltre 120 tornei in tutto il mondo. Solo lo scorso anno sono state 37 le nazioni ospitanti, con 7.808 atleti iscritti e 3.782 match disputati. A Cagliari si affronteranno i grandi big del padel, sia a livello maschile che femminile: in palio 200 punti nel ranking per i vincitori e un montepremi di 60 mila euro, equamente distribuito fra uomini e donne, per un prize money totale di 120 mila euro.