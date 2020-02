Pabillonis, sfila la rabbia degli agricoltori: “Lasciati senz’acqua per i nostri campi fertili”

Sit-in di protesta domani mattina, mercoledì 12 febbraio, degli agricoltori di Pabillonis in via La Marmora (località Riu Mannu) a nord del paese. A partire dalla 9 sfileranno in trattore per protestare contro “la mancanza erogazione dell’acqua per i loro campi fertilissimi e tutti coltivati, rimasti a secco per motivi assurdi e burocratici da circa due mesi a causa di una perdita dovuta alla rottura della condotta”.

Gli agricoltori della Coldiretti si sono dati appuntamento alle 9 in piazza San Giovanni a Pabillonis. Da lì corteo si sposterà verso via La Marmora (appena fuori dal paese) dove c’è la rottura della condotta.

Una situazione che sta creando perdite pesanti per numerose aziende agricole in un periodo di siccità prolungata a causa della mancanza di precipitazioni.