Ozieri si ferma per l’ultimo saluto a Romina Meloni, proclamato il lutto cittadino

Bandiere a mezz’asta e negozi chiusi durante il funerale di Romina Meloni, barbaramente assassinata domenica scorso dall’ex marito, Ettore Sini, a colpi di pistola. Il sindaco di Ozieri proclama il lutto cittadino e un’intera comunità si prepara a salutare per l’ultima volta la quarantanovenne. I funerali avranno luogo domani, giovedì 4 marzo, alle sedici nella borgata di San Nicola. La Meloni si era trasferita da un po’ di tempo a Sassari, ma i parenti hanno scelto di farle fare il suo ultimo viaggio nella città che le ha dato i natali e dalla quale era fuggita, sperando di lasciarsi per sempre alle spalle un ex marito che la pedinava e la minacciava quasi ogni giorno.

Intanto, continuano a essere gravi le condizioni di Gabriele Fois, l’attuale compagno della Meloni è ancora ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro.