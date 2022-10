Ottobre in rosa a Quartu, screening gratuiti per le donne e incontri sulla prevenzione

Dal 13 al 31 ottobre la Biblioteca di Via Dante a Quartu si veste di rosa per combattere il tumore al seno. Dopo la fortunata edizione del 2021, torna a Quartu l’iniziativa “Ottobre in Rosa” organizzata dall’amministrazione comunale in sinergia con l’Associazione Mai più Sole e Fondazione Taccia per promuovere la prevenzione senologica attraverso iniziative di sensibilizzazione e screening gratuiti, sotto la supervisione di medici specialisti.

Il calendario delle iniziative sarà presentato giovedì 13 ottobre alle ore 11.30 presso i cortili della Biblioteca Comunale alla presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali Marco Camboni, della consigliera comunale Valeria Piras, della Presidente dell’Associazione Mai più Sole Albachiara Bergamini e dell’dott. Daniele Farci, oncologo già presidente regionale dell’AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica), componente della Commissione Oncologica Regionale, attualmente membro del consiglio di amministrazione nazionale di Fondazione AIOM.