Ottiene il denaro ma non spedisce la merce, ennesima truffa a Silius.

Ieri a San Nicolò Gerrei, i carabinieri a conclusione di un’attività d’indagine svolta in concorso con i colleghi della Stazione di Aversa, hanno denunciato in stato di libertà per truffa aggravata un casertano 47enne, gravato da precedenti analoghe denunce. Il denunciante, un uomo di Silius, a luglio 2021 ha effettuato un acquisto tramite un sito web che tratta prodotti per il bricolage, per un importo di 170 euro, senza mai ricevere la merce ordinata. I successivi tentativi di mettersi in contatto con l’assistenza clienti, anche tramite i recapiti indicati sul sito, non hanno fornito risposte esaustive o in qualche modo risolutive al problema, né hanno permesso di ottenere la restituzione della somma versata. Accertamenti successivi hanno consentito di appurare che il denunciato è di fatto il legale rappresentante di quell’esercizio di vendita ed è il reale destinatario dell’incasso dell’operazione. Sono stati i carabinieri di San Nicolò Gerrei a contattare i colleghi di Aversa per capire di più su quanto accaduto.