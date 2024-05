Ottana, registrata una scossa di terremoto a 10 km di profondità

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ottana – Terremoto registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: ieri, a 10 chilometri di profondità, una scossa di magnitudo 1.3 è stata segnalata come esplosione in cava. A darne notizia è il sito nazionale che aggiorna i tumulti della terra, anche quelli non percepiti dall’uomo, come avvenuto ieri a Ottana alle 09:55:03 localizzato dalla sala Sismica Ingv-Roma. Il tipo di evento è stato classificato come esplosione in cava e, precisamente, “è avvenuto nella zona: 2 km E Ottana”.