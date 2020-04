Ossi, il Coronavirus uccide alti due anziani: una 91enne e un 94enne

Ci sono altri due morti per Covid-19 nell’Isola. Una donna di novantuno anni e un uomo di novantaquattro si sono spenti a poche ore di distanza nel reparto Infettivi dell’ospedale di Sassari. Il loro trasferimento era avvenuto più di una settimana fa, ed entrambi vivevano all’interno della casa di riposo Villa Gardenia, già salita alle cronache per altri decessi legati al virus. A confermare la notizia è il sindaco Giovanni Serra: “Un dolore fortissimo, purtroppo dobbiamo piangere la scomparsa di altre due persone che, comunque, avevano già altre patologie. Purtroppo, vista l’età, non sono riusciti a sconfiggere il Coronavirus.

All’interno della struttura i coordinatori, insieme a 4 medici dell’Assl e a un medico specialista che si raccorda costantemente con i medici di base di Ossi, stanno continuando a prestare assistenza agli ospiti, 32 dei quali sono ancora positivi”.