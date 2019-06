Osilo borgo della musica con “Una sonora merenda”

Come nelle fiabe: la musica trasforma Osilo nel borgo dell’arte e dei colori, per “Una sonora merenda”. Sono quasi 200 i bambini e ragazzi che hanno aderito alla manifestazione in programma – per il prossimo 7 giugno dalle 16 alle 20 – nel centro storico di Osilo (Sassari). Qui strade e piazze faranno da palcoscenico ai giovanissimi musicisti che, tra trampolieri e bolle di sapone, potranno divertirsi e imparare con esibizioni e sperimentazioni sonore. I piccoli protagonisti, assieme agli insegnanti, concluderanno la giornata con una merenda gustosa e genuina fatta di prodotti locali, tutto con particolare attenzione all’ambiente: plastic free e chilometro zero. L’evento, che ha riscosso un grandissimo successo con l’adesione di oltre 10 scuole, è stato organizzato dall’associazione culturale “Il respiro dell’Arte” che ha come obiettivo principale quello di diffondere e ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; ma anche allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali nel campo musicale, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e come un valore sociale.

Venerdì prossimo bellezza, arte e musica faranno risuonare ogni strada di Osilo anche perché tutto il borgo è stato coinvolto nella manifestazione: genitori e accompagnatori potranno usufruire delle visite guidate al castello, godere dei concerti e delle mostre d’arte organizzate per l’occasione, oltre a gustare i menù speciali preparati dai ristoratori. Infine è in programma anche un omaggio musicale al centro per gli anziani. Chi ama la bellezza e la musica non può mancare a “Una sonora merenda”.

Le scuole che parteciperanno ad “Una Sonora Merenda” sono:

Liceo Classico Musicale e Coreutico Azuni di Sassari, Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, Istituto Comprensivo Pertini-Biasi, Scuola Civica di Osilo “Sonos”, Scuola Civica di Porto Torres Fabrizio de Andre’ di Porto Torres, Anni Verdi di Sassari, Istituto Comprensivo Bono, Istituto Comprensivo di Ossi, Associazione Musicale “Augusto Mordenti” di Alghero, Istituto Comprensivo 2 Alghero, Istituto Comprensivo 2 di Porto Torres, Associazione “Su sonette” Burgos, Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” di Sassari.