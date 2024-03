Orune in lacrime dice addio ad Alessandro, il neonato morto nello schianto sulla 125: “Un nuovo angelo”

L’addio ad Alessandro Zamarripa Delgado: nato il primo ottobre 2023 e morto ad appena cinque mesi nel terribile schianto tra auto avvenuto a Cala Liberotto, sulla 125, sarà celebrato domani, martedì 19 marzo alle quindici nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Orune. Il piccolo è l’unica vittima dell’incidente nel quale sono rimaste ferite tre persone: una, un’amica della mamma del piccolo, è ancora all’ospedale di Sassari ma non più in gravi condizioni. La mamma, invece, Angelica Farina, 26 anni, è fuori pericolo e ha già lasciato corsie e reparti ospedalieri. Si trovava seduta nei posti posteriori della macchina quando c’è stato il violentissimo impatto: lei si è salvata e il suo piccolo, senza cintura di sicurezza, purtroppo no. La ricostruzione fatta dai carabinieri, intervenuti a pochi minuti di distanza dll’incidente, no sembrano lasciare nessun dubbi: Alessandro Zamarripa Delgado è stato scaraventato fuori dall’abitacolo proprio in seguito al forte impatto.

Tutta Orune è avvolta dalla tristezza, la sindaca Giovanna Porcu ha proclamato il lutto cittadino e la chiusura di uffici e servizi per il pubblico durante lo svolgimento delle esequie. “Qui a Orune la gente sta vivendo un grosso dolore”, spiega don Biancu, parroco del paese. “Viviamo anche noi nel dolore e garantiamo vicinanza alla famiglia del piccolo Alessandro, è sconvolta. Poi, naturalmente, dal punto di vista cristiano va dato il massimo conforto e solidarietà”. Papa Cesar, di origine messicana, è già arrivato in Italia dopo essere decollato dall’Irlanda, nazione nella quale lavorava da diversi mesi e che lasciata, spesso, per venie a trovare in Sardegna la sua più grande gioia.