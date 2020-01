Ortacesus festeggia i 100 anni della “super nonnina” Veneranda Abis: “Gli anziani sono preziosi come le biblioteche”

Cento candeline, un record sicuramente invidiabile ma “di casa” in una Sardegna dove abbondano i centenari. Veneranda Abis, nonnina di Ortacesus, compie un secolo esatto di vita e festeggia insieme ai suoi figli, nipoti e pronipoti una giornata davvero unica. Sui gruppi Facebook dedicati al paesino della Trexenta più di una persona fa i complimenti alla Abis, che va ad aumentare la percentuale della longevità nell’Isola. Non solo parenti e conoscenti: la centenaria ha ricevuto anche la visita del parroco Simon Bolomba e del commissario straordinario Francesco Cicero, che ha “sposato” totalmente la breve ma intensa omelia fatta dal religioso: “Le nonne e i nonni sono come le biblioteche, tutti possono attingere da loro, gratuitamente, cultura, sapere, consigli, esperienza, buon senso, amore, amore, amore. Quanta verità in queste parole”.