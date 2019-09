Orrore nelle campagne sarde: “Una volpe morta impiccata a San Nicolò Gerrei”

Si trovava a Villasalto per motivi personali e, sulla strada verso Quartu Sant’Elena e Cagliari, “mentre stavo guidando, accanto a me c’era mia moglie”, ha notato quel corpo appeso, con tanto di filo blu legato attorno al collo. “Mi sono avvicinato, all’inizio pensavo si trattasse di un cane”, racconta l’autore della foto choc, Bernardo Agus Gerritsen, nato in Olanda cinquantuno anni fa ma residente da tantissimo tempo in Sardegna. “Poi, io e mia moglie abbiamo guardato con più attenzione e siamo rimasti impietriti e choccati. Si trattava di una volpe, morta, impiccata ad un albero, ai bordi della strada montana tra Dolianova e San Nicolò Gerrei, dopo le sorgenti. Siamo rimasti davvero inorriditi. Mio padre, più di una volta, mi ha raccontato di un’usanza dei pastori sardi: piazzare una volpe morta per scoraggiare le altre volpi dall’avvicinarsi ai pascoli e alle greggi. Spero davvero che non sia questo il caso, in Olanda non ho mai notato una cosa simile”.