Orrore nelle campagne di Sestu: “Resti di cani o gatti bruciati, vicino c’è la colonia felina di San Gemiliano”

Orribile scoperta nelle campagne di San Gemiliano a Sestu. I resti carbonizzati “di quelli che sembrano essere 4 o cinque gattini” sono stati ritrovati da un cercatore di asparagi, Gianluca C. L’uomo, durante una passeggiata in campagna, ha notato i resti degli animali: “Lì vicino c’è una colonia, la conformazione dello scheletro, del cranio e delle mandibole non lascerebbe dubbi. Più di una volta nella zona fra il quartiere di Is Cogottis e la zona di San Gemiliano c’è stato qualcuno che di dilettava a far fuori i gatti randagi, utilizzando del veleno. Ho già avvisato l’assessore competente e il comandante della compagnia barracellare. Valuterò se sporgere denuncia”, spiega il 32enne, “atti del genere non vanno ignorati e il responsabile deve subire una pena esemplare”.