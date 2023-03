Orrore in Sardegna: tiene la compagna prigioniera e la riempie di botte davanti al figlio minorenne

Ha minacciato e aggredito la ex compagna davanti al figlio minorenne, l’ennesimo episodio di violenza che aveva portato lei all’esasperazione e alla richiesta di separazione, dopo aver vissuto per anni in uno stato di semi prigionia, con il divieto assoluto di avvicinarsi e frequentare chiunque non facesse parte del nucleo familiare. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Riola Sardo su ordine di custodia cautelare in carcere firmato dalla gip di Oristano Silvia Palmas.

I fatti risalgono allo scorso febbraio ed erano stati denunciati dalla vittima, secondo la quale il 36enne, da cui la donna si era separata alcuni mesi fa, oltre ad averla maltrattata fisicamente e psicologicamente, la faceva vivere segregata. L’ultimo episodio risale a febbraio, quando i carabinieri sono dovuti intervenire nell’abitazione della donna per sedare una violenta discussione scoppiata e poi degenerata tra la coppia, presenti i parenti di lei e il figlio minore, che l’uomo aveva appena riportato a casa dopo aver trascorso la giornata insieme. Sempre i carabinieri di Riola Sardo hanno arrestato anche un 47enne perché deve scontare sette anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie. I fatti sono avvenuti nel 2020.