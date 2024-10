Orrore ad Assemini, cucciola ingabbiata tra due cassette di plastica

Poche parole, le immagini parlano chiaro e raccontano di una cagnolina che, se non fosse stata trovata, recuperata e affidata alle amorevoli cure del Dog Hotel, chissà quali atrocità avrebbe dovuto ancora vivere. Due occhioni che esprimono dolcezza e che celano un breve ma profondo percorso di vita: provata, ma per fortuna ora potrà contare su una cuccia calda e morbida e delle mani sempre pronte a regalarle tante carezze. A raccontare l’accaduto sono coloro che ora l’hanno in affidamento, che vedono tanti casi di maltrattamenti ma, nonostante ciò, mai si abituano all’idea di quanto un essere umano sia in grado di fare. “Purtroppo la malvagità è infinita, specialmente con chi non può difendersi”. Questa volta è andata bene, la cucciolotta sarà presto rimessa in sesto.