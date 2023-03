Orrore a Quartu: “Hanno avvelenato i gatti della colonia di via Amalfi”

RADIO ZAMPETTA SARDA, QUARTU AVVELENATI I GATTI DI VIA AMALFI. CACCIA AI RESPONSABILI. L’appello disperato delle volontarie della colonia felina di Flumini, precisamente di via Amalfi, regolarmente registrata alla Asl, composta da gatti tutti sterilizzati. “Non ci possiamo credere che al mondo ci siano persone così! Questa mattina la volontaria che si occupa della colonia regolarmente registrata alla Asl, ha trovato uno dei gatti morto, poco dopo ha visto un altro gatto con le convulsioni da avvelenamento, purtroppo lì i gatti non sono mai stati ben voluti. Due giorni fa l’ennesima lamentela, e oggi il corpo del gatto morto , e un altro agonizzante Abbiamo recuperato i gatti, uno è ricoverato a Quartu nella Clinica Città di Quartu, è in condizioni disperate. La carcassa andrà all’istituito zooprofilattico. Ora la zona è controllata dalle autorità preposte con l’ ausilio dei volontari, perché sicuramente anche altri gatti ne avranno mangiato, al via la caccia ai responsabili con denuncia ai carabinieri”.

