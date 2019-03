Orrore a Pula, gattini chiusi dentro una busta e uccisi in spiaggia: la scoperta choc

Due fotografie, postate sulla pagina ufficiale Facebook del gruppo “Operazione spiagge pulite-Pula, Sarroch e dintorni”, con a contorno un testo fin troppo chiaro: “Troviamo di tutto quando facciamo la pulizia in spiaggia ma oggi sono rimasta davvero scioccata. Una scatola con la pietra sopra. Dentro? Gattini appena nati, dentro una busta. Purtroppo era troppo tardi ed erano già morti”. Questo il post, pubblicato probabilmente da una delle volontarie del team. La macabra scoperta è avvenuta oggi. Per tre mici quindi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

E c’è spazio anche per un commento decisamente forte: “Non so chi sei… Ma sappi che sei tu la vera immondizia”.