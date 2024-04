Orrore a Oristano: strangola la compagna col cavo del cellulare e tenta di annegarla nella vasca da bagno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha provato prima a strangolarla con un cavo per ricaricare il cellulare, poi ad annegarla nella vasca da bagno. Così un 50enne ha tentato di uccidere la compagna nell’oristanese. Vittima una donna di 50 anni che dopo una visita in ospedale adesso si trova in una struttura protetta. Il compagno è stato arrestato dalla squadra mobile per tentato omicidio. L’episodio è avvenuto due sere fa. I due hanno iniziato a litigare e il 50enne si è scagliato contro la compagna colpendola con calci e pugni. Poi avrebbe tentato di ucciderla usando prima il cavetto di un caricabatterie e poi annegandola nella vasca da bagno. La 50enne è riuscita a liberarsi e dare l’allarme. La donna è stata soccorsa dai carabinieri e portata in ospedale da un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata al San Martino di Oristano. In ospedale la donna ha raccontato tutto alla polizia. Il compagno, arrivato dopo qualche minuto, ha cercato di entrare e raggiungere la compagna ma è stato subito arrestato.