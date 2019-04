Orrore a Flumini, cane morto abbandonato tra le sterpaglie: “È lì da cinque giorni”

Cani morti a abbandonati nelle campane sarde, c’è un nuovo caso. Stavolta la macabra scoperta arriva da Quartu, in via dell’Autonomia regionale sarda. Il corpo senza vita dell’animale è stato notato già venerdì scorso da alcune persone e, a distanza di cinque giorni, è ancora lì. Nelle ultime settimane ci sono stati i ritrovamenti di una cagnetta a Capoterra e di un cane a Santa Giusta, entrambi morti e lasciati in mezzo a polvere e sterpaglie. Ancora prima (ed è diventato un caso nazionale) è stata la volta di Fuego, il cagnolino bruciato a Sassari e vivo per miracolo. Adesso, l’ultimo “orrore”: le foto sono state pubblicate sui gruppi Facebook di Quartu.

“Proprio a pochi metri dall’incrocio con via san Martino. Considerato che sono pure passati con la macchina per tagliare l’erba”, osserva P.C., “cosa deve succedere prima che il corpo di questa creatura venga rimosso?”