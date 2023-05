Orribile scoperta, escrementi di cane nell’acquasantiera di una chiesa in Sardegna

Escrementi di cane nell’acquasantiera della chiesa San Francesco di Macomer. L’orribile scoperta l’hanno fatta le signore che a quella chiesa dedicano il loro tempo, per tenerla pulita e in ordine. Un atto sacrilego che ha creato incredulità e sgomento, non solo nella comunità cristiana del comune nel Nuorese. A quanto pare, qualcuno si è intrufolato in chiesa alla fine della messa e ha versato gli escrementi nell’acquasantiera. La scoperta è stata fatta il giorno successivo, quando le signore hanno aperto la chiesa.

Sempre nella stessa chiesa, a febbraio, alcuni vandali avevano imbrattato l’altare e le tovaglie con vernice rossa e marrone indelebile.