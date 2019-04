Orosei in lutto per il piccolo Dario, neonato morto a un anno: “Un angelo volato via troppo presto”. Tutta l’Isola si commuove per la morte del bimbo di un anno, il piccolo Dario stroncato oggi da un malore improvviso durante una visita pediatrica. Ecco il messaggio di cordoglio del Comune di Orosei: “Tutta l’Amministrazione Comunale si unisce, assieme alla comunità di Orosei, al dolore dei genitori del piccolo Dario, un angelo volato via troppo presto. Restiamo Tutti senza parole davanti a una tragedia così grande”.