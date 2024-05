Oristano, le pale eoliche sono sbarcate: “Buona domenica a noi sardi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono giunte in terra sarda pochi giorni fa, tra mille polemiche, poiché ogni mossa non passa inosservata e viene commentata da chi si oppone fermamente alla speculazione energetica. Una campagna per far chiarezza sulla metodologia adottata, quella che è diventata anche un caso nazionale affrontato da Mario Giordano che ha, di recente ha sollevato i tanti punti interrogativi sull’assalto di pale eoliche e pannelli fotovoltaici da disseminare pressoché ovunque, in nome dell’energia green. Il passo verso le rinnovabili è dovuto, ma a quale prezzo? Questa è una delle tante domande che si pone chi contrasta l’assalto indiscriminato. Intanto le pale sono a terra nel porto di Oristano, pronte a raggiungere la destinazione, oramai, già decisa.