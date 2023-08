Orinatoio per maschi a forma di bocca di donna in palestra: scoppia la bufera

Orinatoio a forma di bocca di donna in una palestra di Torino. Dopo le polemiche sulla donna al cioccolato servita nel buffet di Golfo Aranci, scoppia la bufera su una palestra dove Greta Squillace, vincitrice di The Voice Of Italy, ha pubblico sui social la foto un bagno della palestra McFit e ha commentato: “Una palestra con gabinetti a forma di bocca di donna nei bagni dei maschi. Mi immagino già i commenti dei fenomeni che ci pisceranno lì dentro…Io fossi in voi mi vergognerei”. Nelle proprie storie Instagram Greta Squillace ha condiviso anche la risposta della palestra McFit: “Sentiti sempre libera di urinare in quelli delle donne. Spread the love”. Il problema è, ovviamente, il messaggio che quell’oggetto rimanda, proprio in un momento storico così delicato per violenze e femminicidi e proprio nel giorno in cui altre due ragazze sono state violentate dal branco e nel Napoletano e una 15enne è stata abusata dall’insegnante di sostegno.

La palestra McFit tramite i suoi profili social ha poi fatto sapere che “quel modello di orinatoio è presente in 7-8 palestre McFit in Italia e svariate altre in diversi paesi europei. Non si tratta di una peculiriarità esclusiva di Torino”, si legge in un commento. Sui social inoltre rispondendo al commento di un utente aggiungono che “nelle tre palestre di Milano non è presente questo modello”.

Anche questo è ‘stupro’. Fa male. Molto! Come chi deride i sentimenti in base all’età. Il cervello umano si sta seccando insieme agli altri organi”, “veramente una cosa di cattivo gusto”, “Dalla bocca femminile come urinatoio, al corpo femminile come vassoio al cioccolato..al concetto terribile di donna come ‘carne da stuprare”‘ il passo è breve”. Sono solo alcuni dei commenti di alcuni utenti social che commentano la notizia dell’orinatoio a forma di bocca di donna in una palestra della catena McFit a Torino.