Ore da incubo sulle strade del Cagliaritano: centauro 67enne investito e auto fuori strada sulla 195

Raffica di incidenti in poche ore sulle strade del Cagliaritano. Un centauro 67enne in viale San Vincenzo, sotto i Giardini Pubblici, è stato colpito da un’auto: ferito, è finito al Brotzu in codice giallo. Altri due schianti, poi, entrambi sulla Sulcitana: una Fiat Panda è finita fuori strada, quasi in acqua, poi c’è stato un tamponamento tra due camion. Risultato? Nessun ferito, fortunatamente, ma lunghissime code e attese per chi doveva raggiungere Cagliari e il resto dell’hinterland. Sono cinque, contando gli schianti di via Cornalias e via Peretti, gli incidenti capitati in meno di ventiquattro ore tra Cagliari e la Ss 195.