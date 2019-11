Ore 4, fortissimo temporale nella notte a Cagliari: tuoni e lampi e pioggia torrenziale, Una vera e propria bomba d’acqua, con oltre 6 mm di pioggia caduta in un quarto d’ora a Cagliari e in particolare a Pirri. La tanto temuta allerta gialla in città, e arancione nel Sulcis, era reale: intorno alle 4 di questa mattina si è scatenato su Cagliari un violento temporale accompagnato da pioggia abbondante e torrenziale soprattutto nella zona di Pirri. Stamattina ci sarà la conta dei disagi, restano confermati al momento gli stati di allerta emanati dalla Protezione Civile. Nella notte vengono attivate per oprecauzione tutte le procedure di emergenza viste le allerte. Mandateci le vostre foto e i video del maltempo su Whatsapp Casteddu al 3807476785.