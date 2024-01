Ora è ufficiale: la scuola del corpo forestale nascerà a Pula

Pula, ora è ufficiale, ospiterà la scuola regionale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione: accordo siglato questa mattina dal Sindaco Walter Cabasino, dal Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della RAS, Fabio Migliorati, e da Maria Assunta Serra, Direttrice Generale di Sardegna Ricerche.

Una grande opportunità per tutto il territorio, esso prevede la realizzazione della sede della scuola forestale in Località Piscinamanna, presso gli immobili di proprietà di Sardegna Ricerche.

Un finanziamento di 3.000.000 Euro da parte di RAS (1.000.000 per il 2023 e 2.000.000 per il 2024) per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e ristrutturazione degli immobili dove si svolgeranno i corsi di formazione e verranno realizzati gli uffici amministrativi della Scuola. Non solo, il Comune di Pula metterà a disposizione per fini didattici il centro polifunzionale Maria Carta, gli impianti sportivi comunali (compatibilmente con le assegnazioni alle società sportive locali), l’utilizzo dell’area degli scavi archeologici di Nora, il CEAS Centro di Educazione Ambientale Laguna di Nora, la sala della biblioteca comunale e la sala consiliare.

La natura nello splendido territorio di Pula di certo non manca: ambiente incontaminato, ricco di risorse e beni da tutelare, flora e fauna speciali: insomma, il giusto mix per mettere alla prova il corpo forestale che prenderà servizio in tutta l’Isola.