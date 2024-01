Operaio travolto e ucciso da un treno mentre lavorava in un cantiere

L’ennesima inaccettabile tragedia sul lavoro, questa volta nel Bresciano. Un operaio portoghese di 51 anni, Rolando Joao Lima Martins, è stato travolto e ucciso da un treno sui binari di un cantiere di Chiari, in provincia di Brescia. Martins stava lavorando alla manutenzione sulla linea Milano-Brescia per la società Rebaioli, ditta per la Rete Ferroviaria Italiana.

Il terribile impatto è avvenuto questa notte, attorno a mezzanotte. Ad investire l’operaio, un treno di Italo che andava in direzione Bergamo. A quanto si apprende, il 51enne si stava occupando di traliccio dell’alta tensione. Complice la nebbia fitta, non avrebbe visto per tempo il treno, attraversando i binari. Istanti fatali per l’operaio, per il quale a nulla sono serviti i tempestivi soccorsi. Intanto, la procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sulla vicenda per chiarire eventuali responsabilità e la dinamica dei fatti.