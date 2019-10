Operaio cade da un ponteggio a Pirri: ricoverato al Brotzu in gravi condizioni. L’uomo stava lavorando in un cantiere quando è precipitato ed è stato subito soccorso da un’ambulanza, un volo di almeno otto metri. Non si conoscono ancora le cause della caduta, se sia stato un malore o una semplice perdita di equilibrio. Sul posto sono intervenuti i medici del 118.