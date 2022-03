Open day al Binaghi di Cagliari: per ragazze e ragazzi ecco i vaccini anti papilloma virus

Ogni anno in Italia, l’HPV causa, in maschi e femmine, oltre 6.000 casi di questi tipi di cancro.Il vaccino HP-9 (non valente) rappresenta una grande occasione e un grande impegno della sanità pubblica per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina e delle altre patologie HPV correlate.

La vaccinazione è fondamentale perché, insieme allo screening, è uno degli strumenti più efficaci per proteggersi da pericolosi cancri HPV correlati ed è raccomandata per tutti i ragazzi e le ragazze a partire dagli 11 anni. E’ gratuita per tutte le femmine nate dal 1996 al 2010, per quelle di tutte le età con lesioni precancerose e per i maschi nati dal 2006 al 2010. Semplice perché bastano 2 dosi per chi si vaccina entro i 14 anni; 3 dosi dai 15 anni in poi.