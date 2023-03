Onoranze funebri e umorismo nero sui social: Taffo funeral services sbarca a Cagliari

Taffo funeral services sbarca a Cagliari. Nel capoluogo sardo la nuova sede della celebre azienda nota per le campagne di comunicazione innovative, irriverenti e cariche di black humor. Arriva in Sardegna anche Riccardo Pirrone, il re dei social media manager, artefice del successo sul web dei contenuti dell’agenzia funebre che sfidano con sfrontata ironia il tabù della morte.

“Finché Taffo non vi separi”. Sbarcherà presto a Cagliari Taffo Funeral Services, la celebre agenzia funebre nazionale nota per le campagne di comunicazione innovative, irriverenti e ricche di umorismo noir. L’ubicazione della sede è ancora top secret, ma c’è qualche certezza in più sulla data: l’apertura in città è prevista entro aprile.

Mentre qualche giorno prima sarà in Sardegna Riccardo Pirrone, genio indiscusso, noto come “il social media manager di Taffo”. Il professionista, ceo e digital strategist della agenzia creativa romana KiRweb, presidente dell’associazione nazionale social media manager e artefice del successo sul web dell’agenzia funebre, è stato scelto dalle event manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari della società Oggi Sposi & Exclusive Wedding di Cagliari. Le imprenditrici, icone del wedding, affascinate dalla graffiante campagna marketing di Taffo, hanno indagato per scoprire l’autore di quei contenuti social così aggressivi e vincenti, per inserirlo nel corso per wedding planner organizzato a marzo nel capoluogo sardo.

Taffo funeral services nasce come piccola impresa familiare del centro Italia, gestita prima dal nonno poi dal padre dei fratelli Alessandro e Daniele Taffo, per imporsi poi a livello nazionale, con 22 sedi operative in diverse regioni, anche grazie a una campagna social molto aggressiva incentrata sul tema della morte, da sempre considerato un tabù.

La formula magica del successo dell’agenzia l’ha elaborata Riccardo Pirrone, social media manager, 36 anni, la mente della comunicazione di Taffo Funeral Service, popolarissima sul web per contenuti sui social media che diventano virali in poco tempo grazie alla carica di black humor e sfrontata ironia, spesso agganciata agli argomenti di attualità.

Pirrone, che con la sua agenzia KiRweb vanta 161 mila seguaci su Instagram, 350 mila su Facebook e 1 milione di visualizzazioni per singoli post, racconterà la story di Taffo e svelerà i trucchi che gli hanno consentito di portare in auge l’azienda del funebre (portando una pagina Facebook da 100 a 100 mila like), a Cagliari dal 27 al 30 marzo, nel corso per operatori del settore del Wedding e degli eventi, organizzato dalle imprenditrici Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, di Oggi Sposi Exclusive Wedding, da anni entità formativa in grado di formare nuove figure professionali legate al settore nuziale.

Il corso è rivolto a chi desidera mettersi in gioco e investire nell’organizzazione di eventi e feste matrimoniali, soprattutto a coloro che ambiscono ad acquisire elementi tecnici e operativi di base per programmare, progettare, realizzare e gestire l’intero evento nella piena certezza della riuscita.

«Buona parte della nostra comunicazione quotidiana passa attraverso l’uso dei diversi strumenti offerti dal web: post, tweet, foto, emoticon commenti, chat, sponsorizzazioni, ecc. Noi», spiegano Ghisoni e Murgia, «riteniamo fondamentale per un’azienda o un professionista dare un imprinting moderno al proprio operato. E proprio grazie alla conoscenza di queste nuove opportunità si può intervenire attivamente per gestire e migliorare la propria reputazione e il proprio business. Per questo abbiamo voluto inserire nel nostro corso il Re della comunicazione social Riccardo Pirrone. Del resto», ironizzano, «noi del settore del wedding abbiamo molto in comune con Taffo: i fiori, l’amore e le promesse di nozze: “finché morte non vi separi”».