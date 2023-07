Ondate di calore, allerta rossa nel Cagliaritano: giovedì saranno percepiti 40°C

Per prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute, la Protezione civile nazionale ha diramato un nuovo bollettino per la zona di Cagliari. In particolare, queste le previsioni per i prossimi giorni:

Mercoledì 19 luglio 2023: livello allerta 3 – codice rosso con temperatura alle ore 8 di 25°C, temperatura alle ore 14 di 39°C, temperatura massima percepita 39°C;

Giovedi 20 luglio 2023: livello allerta 3 – codice rosso con temperatura alle ore 8 di 28°C, temperatura alle ore 14 di 39°C, temperatura massima percepita 40°C;

Venerdì 21 luglio 2023ç livello allerta 3 – codice rosso con temperatura alle ore 8 di 29°C, temperatura e alle ore 14 di 34°C, temperatura massima percepita di 38°C.

Al link più sotto i bollettini della Protezione civile nazionale con i consigli utili per proteggersi dalle ondate di calore.