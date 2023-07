Ondate di calore: allerta codice rosso nella zona di Cagliari sino al 23 luglio

La Protezione civile nazionale ha emesso un nuovo bollettino livello 3 sino al 23 luglio. Ondate di calore: allerta codice rosso nella zona di Cagliari.

Per prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute, la Protezione civile nazionale ha diramato un nuovo bollettino per la zona di Cagliari. In particolare, queste le previsioni per i prossimi giorni: