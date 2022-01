“Omicron? Alla fine lo prenderemo tutti”: la nefasta previsione del super virologo americano

Anthony Fauci, consigliere per la pandemia alla Casa Bianca, mette in guardia dalla enorme trasmissibilità della variante ormai prevalente del Covid, che non ha però ancora scalzato Delta: “Chi è vaccinato molto probabilmente non sarà ricoverato e non morirà”. Sulla stessa linea il direttore dell’Oms, che aveva previsto il contagio per almeno la metà della popolazione mondiale