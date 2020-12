Omicidio-suicidio, donna di Quartu sgozzata dal marito: lui si butta dalle mura

Omicidio-suicidio nel primo pomeriggio di oggi a Novilara. Un 44enne marocchino, Chouaye Mourad, pregiudicato, uscito dal carcere quindici giorni fa, ha sgozzato la moglie di 41 anni, Simona Porceddu, originaria della Sardegna, poco prima delle 13, mentre i due figli di 7 e 12 erano a scuola.

Poi l’uomo si è gettato dalle mura medievali di Novilara, ma non è morto subito. L’omicidio si è scoperto infatti solo dopo, quando l’uomo è deceduto, soltanto una volta arrivato in ospedale. Dopo l’avvenuto decesso del 44enne sono stati chiamati i carabinieri, i quali sono andati alla sua abitazione per informare la famiglia del suicidio e solo in quel momento hanno trovato la donna morta in casa (foto). Almeno due i coltelli utilizzati per ucciderla, sono stati trovati in cucina. C’era sangue ovunque. La notizia completa qui.