Omicidio di Venerato Sardu, l’assassino resta in silenzio a Uta: “Non chiederà di essere interrogato”

Fabrizio Congiu resta nel carcere di Uta e sceglie il silenzio. Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, lo scorso venti febbraio, durante l’interrogatorio di convalida, il mendicante cinquantaduenne che ha ucciso Venerato Sardu in via Ogliastra a Cagliari continua a non parlare. L’uomo è seguito dall’avvocato Stefano Pisano: “Congiu, per ora non richiederà alcun interrogatorio e manterrà il silenzio fino a quando non avremo noti tutti gli atti di indagine. Ovviamente, in considerazione degli indizi di colpevolezza”, precisa il legale, “non presenteremo istanza di riesame della misura cautelare. Valuteremo in seguito eventuali richieste di modifica della misura cautelare”. Vale a dire, alternative alla detenzione in carcere.

Intanto, giovedì scorso è stato celebrato il funerale del 75enne. Venerato Sardu era stato ucciso da Congiu nel suo appartamento al piano terra della sua palazzina di via Ogliastra dove, al terzo piano, il 52enne era in affitto da un anno ma, già da mesi, era stato sfrattato per morosità.