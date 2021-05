Omicidio di Tortolì, l’assassino confessa ma si difende: “Mirko mi ha tirato un vaso di fiori”

Ha confessato tutto Masih Sahid, il pakistano 29enne che ieri è entrato nella casa di Paola Piras, sua ex compagna, accoltellandola e ferendola in modo molto grave (la donna è in coma farmacologico all’ospedale di Lanusei) e uccidendo, sempre a coltellate, il figlio della donna, Mirko Farci, diciannove anni. Assistito dal suo legale Saverio Mereu, il pakistano ha fornito la sua versione dei fatti nella caserma dei carabinieri, davanti anche al pubblico ministero Giovanna Morra. “Mirko mi ha tirato un vaso di fiori”, queste le parole del 29enne, confermare proprio dal suo legale. Praticamente, avrebbe ammesso di essere l’autore dell’omicidio ma di essere stato aggredito.

Masih Sahid è stato poi trasferito in carcere.