“Omar Sanna, ok le collette per aiutarlo ma per fare il paninaro servono autorizzazioni precise in fretta”

Fare una ” colletta” per aiutare Omar Sanna a continuare a fare il “paninaro” , come viene definito, penso sia una cosa buona, ma non risolve il

problema. Me ne sono interessato di persona presso gli Uffici comunali competenti e mi hanno rappresentato le

varie procedure, tali da definirle ” complicate”. Per questo non è

sufficiente la “colletta” ma Omar deve essere aiutato da persone

competenti. Credo lo passano fare organismi di ” Patronato Sociale “,

io penso gli stessi Servizi Sociali del Comune, che forse sono già

operativi con lui per altre ragioni. Ma devono fare in fretta e bene

per poter procedere al dissequestro del mezzo e definire l’intera

pratica che gli può consentire di svolgere il suo lavoro, con

sicurezza e regolarità, nel rispetto della legge e dei regolamenti

comunali.

Marcello Roberto Marchi