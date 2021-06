Oltre 300 tonnellate di rifiuti non differenziati: interventi a San Giovanni Suergiu di recupero delle aree degradate

Sono stati avviati nelle scorse settimane gli interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono rifiuti ricadenti nel territorio comunale, finanziati dalla Regione Sardegna, Assessorato della difesa dell’Ambiente per un totale di 70 mila euro.

Gli interventi, volti alla riqualificazione e alla bonifica di aree degradate, prevedono sia interventi di prelievo, rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti, sia azioni dissuasive che consentano di scoraggiare ulteriori abbandoni.

Tra le aree oggetto di intervento di pulizia sono stati individuati diversi siti tra cui: Loc. Munari, Strada Palaingiai, Strada saline, Strada a est di Palmas, Matzaccara, Loc. Punta Trettu, Is Scarteddus, Strada comunale loc. Is Loccis Santus – Is Urigus.

I dati derivanti dalla raccolta si stimano complessivamente in oltre 300 tonnellate di rifiuti misti tra ingombranti, rae, secco indifferenziato, plastica, vetro, lattine e materiali ferrosi.