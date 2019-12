Olsen, respinto il ricorso: restano quattro giornate di squalifica per il portiere del Cagliari. Niente da fare per il portierone svedese, lo sconto non arriva: il numero un o del cagliari mancherà contro Lazio e Udinese e tornerà soltanto nel 2020. La mano pesante del giudice sportivo dopo il diverbio con Lapadula a Lecce è stata confermata purtroppo anche in appello.