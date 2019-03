Olimpiadi delle neuroscienze, selezioni regionali il 16 marzo alla Cittadella Universitaria di Monserrato

Al via la Nona Edizione delle Olimpiadi delle Neuroscienze, competizione internazionale su tre livelli che mette alla prova studenti delle scuole medie superiori (dai 13 ai 19 anni) sul grado di conoscenza nel campo delle Neuroscienze attraverso cruciverba, domande a scelta multipla, prove di memoria e di attenzione e domande a bruciapelo. Ragazzi e ragazze di tutto il mondo si confrontano per stabilire chi ha il “miglior cervello” su argomenti come l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso.

Scopo principale della competizione è diffondere fra i giovani l’interesse per le Neuroscienze, accrescendo la loro consapevolezza nei confronti della parte più “nobile” del loro corpo, il cervello, e la sensibilità alla propria salute nell’interesse della società in cui vivono e vivranno.

La Sardegna vi partecipa per la sesta volta, grazie al lavoro di coordinamento svolto da due ricercatrici dell’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Anna Lisa Muntoni e Liana Fattore, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica, dell’Università di Cagliari.

Le prime selezioni locali si sono svolte all’interno delle scuole partecipanti già nel mese di febbraio. Hanno aderito all’iniziativa 9 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, per un totale di 213 studenti: il Liceo Classico Scientifico “Euclide”, il Liceo Convitto Nazionale Classico e Scientifico Sportivo, il Liceo Ginnasio “Siotto Pintor”, il Liceo Scientifico “Pacinotti” e il Liceo Scientifico “Michelangelo” di Cagliari; il Liceo Scientifico Artistico “Brotzu” di Quartu; il Liceo Scientifico “Pitagora” di Selargius; il Liceo Classico Linguistico “Gramsci” e l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Deffenu” di Olbia.

Sabato 16 marzo a partire dalle 10, in occasione della Settimana del Cervello, nelle aule 9 e 10 dell’Asse Didattico di Medicina della Cittadella Universitaria di Monserrato si svolgeranno invece le selezioni regionali che vedranno a confronto i 5 migliori studenti di ogni scuola. I 3 migliori studenti di ogni competizione regionale parteciperanno quindi alla fase nazionale (Catania, 4-5 maggio 2018) durante la quale verrà individuato il vincitore nazionale. Quest’ultimo riceverà una borsa di studio per rappresentare l’Italia alla competizione. La fase internazionale (IBB) si svolgerà a Berlino nell’ambito del 11th FENS Forum of Neuroscience (7-11 luglio 2018, www.forum2018.fens.org/)

Nella foto di gruppo i vincitori della scorsa edizione con Anna Lisa Muntoni (seconda da sinistra) e Liana Fattore (prima a destra)