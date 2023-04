Oliena, l’emozione di Gianfranco Zola per il mega murale: “Il mio trofeo più bello”

Si è emozionato ma ha scelto di far parlare solo i suoi occhi, che hanno brillato, mentre veniva calato il telo che copriva il mega murale dedicatogli dal Comune di Oliena. Gianfranco Zola, per tutti Magic Box, ha assistito di persona alla presentazione di quello che sarà un ricordo eterno, un omaggio del paese che gli ha dato i natali. E lui, con un post su Facebook, ha deciso di ringraziare a modo suo. Cioè parlando di quella sua Sardegna che si è sempre portato nel cuore durante le più grandi avventure, in Italia e in Europa, nel mondo del calcio: “Il mio viaggio è partito da qui. Tutto è iniziato qui. E, nel mondo, ho sempre portato la mia rerra, la mia gente, con me: nel cuore e nella testa”.

“Questo murales, il mio trofeo più bello. Grazie Oliena”.