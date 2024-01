Olbia regina del Capodanno sardo, in 40mila brindano al 2024 con Zucchero e Salmo (VIDEO)

È Olbia la città regina del Capodanno 2024 in Sardegna. In quarantamila hanno invaso centro storico e molo Brin per cantare e brindare con Zucchero e Salmo. Il primo è salito sul mega palco alle 22:30, novanta minuti non stop con tutti i suoi successi, da “Funky gallo” a “Diavolo in me” prima dei fuochi artificiali, sparati dalla zona del mare, a mezzanotte, insieme al sindaco Settimo Nizzi.

Poi spazio a Salmo, olbiese doc, che ha prima duettato con Zucchero e che, poi, ha stregato tutti con il suo stile musicale sino a tarda notte.