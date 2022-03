Choc a Olbia: aggredito e dato alle fiamme in strada, è grave in ospedale

Appena uscito di casa, in via Petta a Olbia, è stato aggredito, inondato con getti di benzina e dato alle fiamme in strada. Le urla disperate dell’uomo hanno richiamato i passanti, una persona è riuscita a spegnere le fiamme con un estintore mentre gli altri chiamavano i soccorsi. Dopo una breve fuga e le ricerche già avviate dagli inquirenti, l’autore del gesto si è costituito: bisognerà ora capire il motivo di un’aggressione così brutale. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.