Olbia, centinaia di rider in città per l’evento motociclistico più grande del mondo

Il prossimo 22 maggio si svolgerà il “The Distinguished Gentleman’s Ride”, l’evento motociclistico internazionale di beneficenza più importante del globo nato nel 2012, prendendo ispirazione da una foto di Don Draper, protagonista della serie tv Mad Men, ritratto a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. All’incirca 340mila motociclisti, con café racer, bobber, classic, modern classic, flat tracker, scrambler, old school chopper, brat styled, classic scooter e classic sidecar, attraverseranno circa 1000 città in più di 115 paesi del mondo, vestiti in perfetto “gentlemen style” ed in sella alle proprie moto dallo stile richiesto dal “ride code”, per raccogliere fondi in favore della Movember Foundation, ente che sostiene la ricerca sul cancro alla prostata e promuove programmi in sostegno alla salute mentale maschile. Dalla nascita della manifestazione ad oggi sono stati raccolti oltre 31.6 milioni di dollari. Al “The Distinguished Gentleman’s Ride 2022”, anche la gentry di Olbia farà la sua parte: la città si unisce per la prima volta all’evento, infatti, entrando a far parte del network delle 50 città italiane che hanno sposato la causa. La tappa olbiese dell’evento, prenderà il via la mattina del 22 maggio. Saranno inoltre presenti artigiani locali e non, artisti, un “barber corner”, un angolo tattoo e uno spazio tutto dedicato all’universo del vintage. Durante la giornata sono previste diverse attività come la Slow Race, in cui chi arriva ultimo vince, e un Photo Contest. Per poter partecipare, sarà necessario essere registrati sul sito ufficiale ed aver donato almeno 10 euro per il Photo Contest e 20 euro per la Slow Race. In palio premi unici ed originali, messi a disposizione dagli espositori. Sono ancora aperte le registrazioni per partecipare al “The Distinguished Gentleman’s Ride: è necessario registrarsi sul sito gentlemansride.com scegliendo la città di Olbia. La registrazione è gratuita e non ci sono costi di iscrizione per partecipare, ma essendo lo scopo di natura benefica, piccola o grande che sia, una donazione è molto importante.