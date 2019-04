“Ok alle processioni religiose a Cagliari, ma quando potrò rimettere i miei tavolini in strada?”

C’è anche il Corso Vittorio pedonale, zona caldissima della movida cagliaritana, nell’elenco di strade che saranno attraversate, la settimana prossima, dai tantissimi fedeli in processione per i riti della Settimana Santa. E il Comune ha “sposato” la richiesta della polizia Municipale: niente tavolini e sedie per “motivi di sicurezza”. Renato Sarigu gestisce uno dei locali interessati dalla restrizione, e, “laicamente”, attende di conoscere l’orario esatto nel quale potrà posizionare nuovamente i tavoli sulla strada: “Il divieto è per un tempo indefinito, ciò mi crea un disagio dal punto di vista economico. Ho sempre lasciato gli spazi liberi per garantire il passaggio delle processioni, ma senza un ora di fine so solo che devo riportare tutto dentro per due giorni”, afferma il ristoratore.

“Un po’ più di attenzione anche nei nostri confronti non guasterebbe di sicuro”, chiosa Sarigu. L’Italia è uno Stato laico, e tanti lettori e lettrici di Casteddu Online hanno bollato come “esagerata” la necessità di dover levare per qualche ora tavoli e sedie dalle zone della movida per motivi religiosi: “Sì, è vero, ma sappiamo tutti come va in Italia. Ripeto, ok alla processione religiosa, ma quando potrò riposizionare tutto di nuovo fuori?”.