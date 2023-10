Ok al restyling della caserma dei carabinieri a Quartu: 668mila euro per tetto, alloggi e bagni nuovi

Via libera, dopo un’attesa durata anni, al restyling della caserma dei carabinieri di via Milano a Quartu. I quattro piani dell’edificio riceveranno, presto, la visita degli operai. C’è l’ok della Giunta Milia all’intervento da 668mila euro, tutti soldi stanziati dal Comune. Come si legge nel progetto, l’attuale edificio va messo totalmente in sicurezza. Al piano terra c’è l’area dedicata a chi deve sporgere denunce o chiedere informazioni, al primo piano gli uffici, la mensa e le camere dei militari, al secondo una mega area dedicata a uffici, archivi e laboratori fotografici. La sala operativa è al terzo piano, accanto all’appartamento del comandante. L’ultimo piano ospita gli alloggi dei carabinieri. Tra gli interventi previsti, c’è da rifare la copertura del tetto, da rifare da zero i cornicioni e alcune porte e finestre, oltre a tutti i bagni, gli impianti elettrici degli alloggi e nuovi condizionatori. Salvo imprevisti, i lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2024, offrendo quindi ai carabinieri quartesi una “casa” tutta rinnovata tra poco più di un anno.

“Prima di arrivare all’ok abbiamo avuto degli incontri con i progettisti per capire quali interventi vanno svolti”, osserva il vicesindaco Tore Sanna. “La caserma sarà sistemata in maniera definitiva e verranno eliminate tutte le possibili situazioni di rischio e pericolo legate all’anzianità della struttura”.